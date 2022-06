O Al Shabab está interessado na contratação do português Xeka.

O médio dee 27 anos está livre após terminar contrato com o Lille e nesse sentido tornou-se um dos objetivos de mercado do clube da Arábia Saudita.

Xeka e os representantes já estiveram inclusivamente em Riade, conheceram o clube e falaram com os responsáveis do Al Shabab. No entanto, até agora ainda não há um entendimento relativamente aos valores financeiros, pelo que as partes vão continuar a falar.