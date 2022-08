O Almería prepara-se para bater o recorde conseguido com a venda de Darwin ao Benfica por 24 milhões de euros: de acordo com o conselheiro delegado e diretor geral Mohamed El Assy, o clube espanhol vai vender Sadiq por cerca de 30 milhões.

«Umar Sadiq vai ser vendido por ligeiramente abaixo de 30 milhões de euros. Temos 12 ou 13 jogadores que receberam ofertas, são jogadores que têm nome no mercado e esperam ter um grande futuro», refeeriu El Aassy.

O avançado nigeriano, de 25 anos, já não participou no particular frente ao Cartagena para, segundo o proprietário do Almería, Turki Al-Sheikh, evitar qualquer lesão que pudesse colocar em risco a transferência.

Resta saber qual será o destino de Sadiq, sendo que no passado já se falou do interesse do Villarreal, Getafe e Borussia Dortmund.