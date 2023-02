Rui Costa vai explicar nesta quinta-feira, em entrevista à BTV, as transferências do mercado de inverno do Benfica.

Com foco, certamente, na venda de Enzo Fernández para o Chelsea, o dirigente fala a partir das 19h, e o Maisfutebol vai acompanhar para levar até si os temas mais interessantes.

Siga a entrevista EM DIRETO.