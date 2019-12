O empresário de Julian Weigl, médio de 24 anos do Borussia Dortmund, diz que há interesse do Benfica no jogador.

«O que posso dizer nesta altura é que o interesse é real. Mas estamos numa fase muito precoce», começou por dizer Samy Wagner, agente do jogador, em declarações ao jornal Record, frisando que «o interesse existe sim, mas, como em qualquer caso, é preciso conjugar muitas coisas até que seja realmente feito um negócio.»

Segundo o empresário, primeiro «é preciso que o jogador queira ir para o Benfica e depois ver em que condições. É preciso saber ao certo se o Borussia Dortmund está disposto a libertá-lo e por que valor, e depois saber se o Benfica está aberto a ir ao encontro dessas expectativas. Só depois é aberta uma negociação, que até agora não existe.»

Weigl fez 19 jogos pelos alemães este ano, tendo marcado um golo.