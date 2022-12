O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação de Endrick, jovem avançado do Palmeiras… daqui a dois anos.

O avançado lançado por Abel muda-se para a capital espanhola quando atingir a maioridade, em julho de 2024.

O Real Madrid anunciou ter chegado a acordo com o Palmeiras e com a família do jogador, que tem uma palavra a dizer, uma vez que Endrick é menor de idade.

O clube espanhol revela que o jogador de 16 anos vai continuar no Palmeiras, mas estará em Espanha nos próximos dias para conhecer as instalações dos merengues.

