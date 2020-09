O Wolverhampton anunciou esta quarta-feira a contratação de Nélson Semedo, que assinou por três anos, com mais duas épocas de opção, tendo o Barcelona, segundo soube o Maisfutebol, recebido pela transferência 30 milhões de euros, aos quais pode somar no futuro, em face da performance do jogador, mais dez milhões em variáveis.

«Estou muito entusiasmado por estar aqui. É uma equipa muito boa e jogar na Premier League é um sonho para mim também», disse o lateral português, destacando os «bons resultados» dos Wolves na época passada «em Inglaterra, mas também na Europa» e esperando que este ano conseguir também «fazer boas coisas».

«Espero que possamos ficar no top seis e talvez fazer algo especial», afirmou.

Nélson Semedo deixou ainda elogios a Nuno Espírito Santo. «É um bom treinador. Fez boas coisas aqui e noutros clubes. De certeza que vou aprender muito com ele».

No Wolverhampton, Nélson Semedo vai encontrar vários portugueses. «Falei com alguns deles e disseram-me coisas boas sobre o clube e sobre a equipa. Espero que os possa ajudar também.»

Nélson Semedo torna-se desta forma o nono jogador português do Wolverhampton, depois de Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Rúben Vinagre, Vitinha, Pedro Neto e Fábio Silva. O contingente português do clube inglês completa-se com cinco treinadores: Nuno Espírito Santo, Rui Pedro Silva, Rui Barbosa,António Dias e João Lapa.