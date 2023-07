Marcus Rashford, avançado de 25 anos, renovocou contrato com o Manchester United, anunciou o clube através do site oficial. O internacional inglês fica desta forma ligado aos Red Devils por mais cinco anos, até 30 de junho de 2028.

Formado na academia do clube, Rashford já disputou 359 jogos e marcou 123 golos desde a sua estreia em 2016, pela mão de Louis van Gaal. Na época passada apontou 30 golos em 56 jogos.

Em declarações ao site do clube, o internacional inglês afirma ter muita honra em poder continuar a vestir aquela camisola.

«Cheguei ao Manchester United como um rapaz de sete anos com um sonho. Essa mesma paixão, orgulho e determinação para ter sucesso ainda me impulsionam cada vez que tenho a honra de vestir esta camisola. Já vivi grandes experiências neste clube incrível, mas ainda há muito mais a conquistar, e permaneço implacavelmente determinado em vencer mais troféus nos próximos anos», disse.

«Como adepto do United desde sempre, conheço a responsabilidade que vem com representar este emblema. Sinto as alegrias e tristezas como qualquer outro adepto e posso garantir que darei tudo para ajudar a equipa a atingir o nível de sucesso que sabemos ser possível. Estou entusiasmado com o futuro sob o comando deste treinador.»