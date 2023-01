O Bahia, equipa liderada pelo português Renato Paiva, oficializou nas últimas horas dois jogadores com passagens em Portugal na primeira metade da temporada.

O extremo Kayky, que esteve cedido pelo Manchester City ao Paços de Ferreira e o médio Diego Rosa, que jogou no Vizela também por empréstimo dos citizens, são agora reforços do clube que vai disputar o Brasileirão.

Atacante Kayky é emprestado pelo Manchester City para o #Esquadrão2023

Kayky chega ao Bahia cedido pelo Man. City, enquanto Diego Rosa assinou em definitivo até 2027.

O extremo de 19 anos, note-se, fez apenas nove jogos com a camisola pacense. Já o médio, de 21, cumpriu 11 encontros pelo Vizela.

✍🏽 Agora é oficial! Diego Rosa é do Bahia! Meio-campista chega em definitivo do Manchester City e assina até o fim de 2027.



Leia tudo, com análise do diretor de futebol Carlos Santoro, no #SócioDigital