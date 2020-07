Horas após a vitória sobre o Gil Vicente (a quarta consecutiva para a Liga), o Sporting voltou esta quinta-feira aos trabalhos e já contou com Marcos Acuña, reintegrado sem limitações.

Rúben Amorim poupou os titulares do jogo de quarta-feira (fizeram trabalho de recuperação) e orientou uma sessão que contou, entre outros, com 15 jogadores que não têm feito parte dos planos do técnico dos leões para os jogos. Pedro Marques, Daniel Bragança, João Silva, João Oliveira, Nuno Moreira, João Goulart, Bernardo Sousa, Leonardo Ruiz, João Ricciulli, Gonçalo Costa, Bruno Paz, Bruno Tavares, Chico Lamba, Rodrigo Fernandes e Elves Baldé.

Ainda ausentes devido a problemas físicos continuam Jovane Cabral, Francisco Geraldes, Luciano Vietto e Luiz Phellype.

O Sporting prepara a visita ao terreno do Moreirense, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga.