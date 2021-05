A aproximação do Sporting ao título e o lançamento do clássico entre Benfica e FC Porto foram os principais temas do programa Maisfutebol deste domingo.

Sob o comando de Cláudia Lopes, Costinha, Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Pedro Ribeiro fizeram uma restrospetiva da semana que passou e, numa transição rápida, passaram para uma perspetiva da semana que aí vem.

Confira os principais temas nos vídeos associados