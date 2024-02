O médio da União de Leiria, Diogo Amado, em declarações na flash interview da RTP3 após a derrota frente ao Sporting (3-0), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Leitura do jogo] «Ficou provado que tentámos manter a nossa identidade. Sabíamos das dificuldades, entrámos com as linhas mais baixas para contrariar a avalanche ofensiva do Sporting. O 1-0 custou-nos bastante, mas ficou uma boa imagem a União de Leiria. A festa da Taça é isto e ficou provado que temos todas as capacidades para estar neste patamar.

Apesar da derrota, é sempre bom ver que conseguimos jogar olhos nos olhos com o Sporting, pelo menos em alguns momentos. Isso dá-nos motivação para conseguirmos continuar o nosso trabalho e melhorar a classificação na nossa Liga.»