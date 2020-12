Aos 80 minutos do Famalicão-Sporting, Pedro Gonçalves deixou os leões reduzidos a dez jogadores, ao ser admoestado com o segundo cartão amarelo no jogo.

Depois de ter visto o primeiro amarelo na primeira parte por ter simulado um penálti, o melhor marcador do Sporting em 2020/21 derrubou Gustavo Assunção e recebeu a cartolina vermelha.

Pedro Gonçalves vai assim falhar o Sporting-Paços de Ferreira (11 de dezembro) para a Taça de Portugal.

Veja a expulsão de Pote: