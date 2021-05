O Vitória de Guimarães oficializou Pepa como treinador para as próximas três temporadas, numa informação que o Maisfutebol já tinha avançado.

De acordo com os minhotos, o técnico assinou até junho de 2024.

Pepa terá no Vitória a colaboração dos adjuntos Samuel Correia, Pedro Azevedo, Pedro Oliveira, João Ricardo Pinto e Hugo Silva.

O primeiro cargo de treinador de Pedro Miguel Marques da Costa Filipe foi como técncico nas camadas jovens do Sacavenense, em 2007. Depois, esteve nas escolas do Benfica e foi na Sanjoanense que se estreou como treinador principal de uma equipa sénior. Na II Liga orientou o Feirense e depois Moreirense, Tondela e Paços de Ferreira, o qual qualificou para as provas europeias.