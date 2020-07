A figura: Makaridze

Nem foi preciso esforçar muito. Porquê? Porque o Sporting pouco trabalho lhe deu. Ainda assim, em todas as ações foi seguro. Nos cruzamentos, nas saídas junto à relva. E depois, naquele pontapé de Acuña, que saiu transviado. Makaridze conseguiu reagir ao desvio e, depois, ainda atirou a bola para longe dos sportinguistas. No fundo, teve a ação mais decisiva do encontro.

O momento: minuto 67

Makaridze salva o Vitória. Remate forte de Acuña, a bola desvia e o guardião consegue reagir para uma defesa difícil que evitou o 1-0. Num jogo pobre, fica o lance em que o golo esteve mais perto de suceder.

Outros destaques

Wendel

Dinâmico no meio, tentou dar alguma rapidez e transportar a bola para o ataque. Também tentou o golo. Talvez tenha sido até a exibição mais consistente deste Sporting.

Francisco Geraldes

Parece incrível, mas foi pela primeira vez na carreira titular pela equipa principal do Sporting. No desenho de entrada, surgia lá no lado esquerdo, nos três homens da frente do ataque leonino, na prática, jogou bem no meio, entre a linha média e defensiva do Vitória. Ora, no pouco que o Sporting descobriu no primeiro tempo, fê-lo por Geraldes. No segundo tempo, tentou manter o nível, mas ele caiu. Geraldes recuou depois no terreno, jogou mais de frente para os médios e à medida que o tempo passava, perdeu discernimento.

Tiago Tomás

Estreia a titular, oportunidade para ver alguns pormenores perante uma defesa que lhe disse, claramente, que estava na Liga. Embutido entre os centrais sadinos, Tomás teve pouco espaço. Teve de lutar muito, tentou algumas combinações e aqui e ali surgiram boas receções. No remate, disparou sempre mal. Fica o registo da estreia.

Vietto

Voltou de lesão, parecia trazer mais dinâmica, mas percebeu-se claramente que ainda não estava com ritmo adequado, sobretudo para ser rápido no espaço curto.