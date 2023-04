O AZ Alkmaar conquistou a Youth League, ao vencer o Hajduk Split na final, esta segunda-feira, com uma goleada por 5-0, em Genebra, na Suíça.

Num jogo em que se defrontaram as duas sensações da prova, com milhares de adeptos croatas presentes, os neerlandeses, que tinham eliminado o Sporting na meia-final, adiantaram-se em cima do minuto 45, de penálti, por Jayden Addai. O resultado avolumou-se no segundo tempo, com os bis de Ernest Poku (70 e 76m) e de Mexx Meerdink (79m e 87m).

Esta foi a primeira vez que uma equipa dos Países Baixos conquistou a prova. O AZ sucede ao Benfica na lista de vencedores.

O selecionador português Roberto Martínez e o antigo internacional luso Luís Figo foram algumas das figuras que marcaram presença nas bancadas.