A claque do Sporting, Juventude Leonina, demarcou-se das agressões a dois dirigentes do clube e à filha de um deles, à margem do encontro ante o Portimonense, em Alvalade, no domingo, afirmando que vai reunir esta segunda-feira para tomar uma posição face ao sucedido.

Em comunicado oficial, ao final do dia de domingo, a Juve Leo frisa que «jamais seria tolerado qualquer ato de violência». «A direção da Associação Juventude Leonina irá reunir no dia de amanhã [hoje], para tomar uma posição que será anunciada em comunicado».

LEIA MAIS: todas as notícias do Sporting

Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, membros do Conselho Diretivo, terão sido agredidos e insultados. O primeiro estava acompanhado pela filha, de apenas 16 anos.