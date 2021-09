Adrián Martínez, jogador venezuelano que entrou aos 28 minutos para substituir Sema Velázquez (Arouca), ficou na história do Venezuela-Argentina devido a uma entrada muito violenta sobre Lionel Messi, acabando por ver o cartão vermelho direto.

Nessa altura, o jogo seguia com um empate a zero. Em superioridade numérica, a Argentina venceu o encontro por 3-1.

«Hoje não tenho palavras. Os que me conhecem, sabem que jamais colocaria em causa a integridade física de algum colega. Quero apenas pedir desculpas ao corpo técnico, aos meus companheiros e a todos os adeptos da Vinotinto, que nos apoiam de coração. Amo o meu país e assumo a minha responsabilidade», escreveu o jogador, nas redes sociais.



Veja as imagens no vídeo abaixo: