O benfiquista Nicolás Otamendi foi titular na vitória forasteira da Argentina sobre a Venezuela por 3-1.

O jogo ficou marcado por uma entrada dura de Adrián Martínez sobre Lionel Messi que custou o vermelho direto ao jogador venezuelano aos 32 minutos (entrara minutos antes para substituir o arouquense Sema Velázquez), quando o jogo estava empatado a zeros.

Depois disso, Lautaro Martínez inaugurou o marcador para a albiceleste em cima do intervalo, Joaquin Correa fez o 2-0 ao 71m e Ángel Correa ampliou a vantagem pouco depois.

O melhor que a Venezuela conseguiu foi reduzir por intermédio de Yeerson Soteldo já em tempo de compensação.

Com este resultado, a Argentina segue no segundo lugar da fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2022. Em sete jogos soma 15 pontos, menos seis do que o Brasil, que venceu todos os encontros.