A 14ª jornada da Liga arrancou com um P. Ferreira-Gil Vicente (0-1) e continua este sábado com mais três jogos, incluindo um Sporting-Boavista (20h30), que marca o regresso dos leões às provas nacionais após a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Entretanto, o Grande Circo da Fórmula 1 está em Abu Dhabi e a qualificação arranca às 13h00, hora de Portugal Continental, na prova que irá decidir o título mundial.

Lá por fora, haverá muito e bom futebol para acompanhar, com portugueses espalhados pelos principais campeonatos.



Na Premier League, por exemplo, destaque para a receção do Manchester City ao Wolverhampton de Bruno Lage, com mais de uma dezena de jogadores lusos nos plantéis das duas equipas (três no City, nove nos Wolves).



Eis os principais jogos deste sábado:

I Liga, 14.ª jornada

Marítimo - Santa Clara, 15:30 (SportTV2)

Vitória de Guimarães - Tondela, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Boavista, 20:30 (SportTV1)

Liga italiana, 17.ª jornada

Fiorentina - Salernitana, 14:00 (SportTV6)

Veneza - Juventus, 17:00 (SportTV3)

Udinese - AC Milan, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 17.ª jornada

Espanyol - Levante, 13:00 (Eleven 1)

Alavés - Getafe, 15:15 (Eleven 1)

Valência - Elche, 17:30 (Eleven 1)

Athletic - Sevilha, 20:00 (Eleven 1).

Liga francesa, 18.ª jornada

Brest - Montpellier, 16:00

Reims - Saint-Étienne, 20:00 (Eleven 2).

Liga inglesa, 16.ª jornada

Manchester City - Wolverhampton, 12:30 (SportTV2)

Arsenal - Southampton, 15:00 (SportTV5)

Chelsea - Leeds, 15:00 (SportTV3)

Liverpool - Aston Villa, 15:00 (SportTV1)

Norwich - Manchester United, 17:30 (SportTV1).

Liga alemã, 15.ª jornada

Bayern Munique - Mainz, 14:30 (Eleven 2)

Leipzig - Borussia Moenchengladbach, 14:30 (Eleven 5)

Friburgo - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 6)

Hertha Berlim - Arminia Bielefeld, 14:30

Bochum - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 4)

Wolfsburgo - Estugarda, 17:30 (Eleven 2).