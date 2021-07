Prosseguem os trabalhos de pré-época das equipas da Liga, e este sábado é a vez do FC Porto entrar em campo.



Os dragões vão defrontar o Académico de Viseu em mais um jogo de preparação para a temporada 2021/22.



Na Fórmula 1, disputa-se a segunda sessão de treinos livres no Grande Prémio da Grã-Bretanha de manhã, com a tarde reservada para a estreia da corrida sprint.



Em França, prossegue o Tour, com a 20.ª e penúltima etapa, com o contrarrelógio de 30,8 quilómetros entre Libourne e Saint-Emilion.



Este sábado é dia de decisões nos torneios de Bastad, Hamburgo e Newport do circuito ATP e nos torneios de Budapeste e de Lausanne.