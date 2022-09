Saudades de um jogo de futebol? Não espere mais, esta quinta-feira está preparado um menu de partidas de seleções internacionais.

A quinta jornada da Liga das Nações prossegue com destaque para a França, atual detentor do troféu, a receber a Áustria, às 19h45, no Stade de France, em Paris.

Liga das Nações, fase de grupos, 5.ª jornada, até 24 (horas de Lisboa):

Grupo A1:

Croácia - Dinamarca, 19h45 (SportTV5)

França - Áustria, 19h45 (SportTV1)

Grupo A4:

Bélgica - País de Gales, 19h45 (SportTV3)

Polónia - Países Baixos, 19h45 (SportTV4)

Grupo C1:

Lituânia - Ilhas Faroé, 19h45

Turquia - Luxemburgo, 19h45 (SportTV6)

Grupo C3:

Cazaquistão - Bielorrússia, 15:00 (SportTV1)

Eslováquia - Azerbaijão, 19h45 (Canal 11)

Grupo D1:

Letónia - Moldova, 17h00 (SportTV1)

Liechtenstein - Andorra, 19h45

No futsal, realiza-se o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 15 horas.

No ciclismo, na Austrália, prosseguem os Campeonatos do Mundo de estrada, com a participação de Ivo Oliveira, João Almeida, Rui Oliveira e Nelson Oliveira, em elite, e de António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, José Bicho e Tiago Nunes, em juniores, em Wollongong.

No ténis, continua o challenger de Braga com a participação de vários portugueses (Nuno Borges, Pedro Araújo, João Domigues, Gonçalo Oliveira, Frederico Silva e Gastão Elias) e, em França, no torneio de Metz, estão Francisco Cabral (em pares) e João Sousa.

No surf, prosseguem os ISA World Surfing Games, com a participação de uma seleção portuguesa, em Huntington Beach, na Califórnia, Estados Unidos.

No remo, prosseguem os Campeonatos do Mundo, com a participação de portugueses, em Racice, na República Checa.