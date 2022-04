Esta sexta-feira marca o arranque da 29.ª jornada da Liga.

Em Barcelos, o Gil Vicente defronta um rival do Minho, o Moreirense, depois de ter perdido em Arouca. Os galos procuram reencontrar a rota dos triunfos e os cónegos também buscam uma vitória para conquistar pontos na fuga à despromoção.

No hóquei em patins, é dia de decisões. Em Paredes, FC Porto e Óquei de Barcelos dão início à final-four da Taça de Portugal. Depois, há a reedição da última final, entre Benfica e Oliveirense, para definir o último finalista desta temporada.

A agenda desta sexta-feira:

I Liga, 29.ª jornada:

Gil Vicente - Moreirense, 20:15 (SportTV1)

II Liga, 29.ª jornada:

Penafiel - Varzim, 18:00 (SportTV+)

Liga francesa, 31.ª jornada:

Lorient - Saint-Étienne, 20:00 (Eleven 3)

Liga alemã, 29.ª jornada:

Estugarda - Borussia Dortmund, 19:30 (Eleven 2)

Liga inglesa, 32.ª jornada:

Newcastle - Wolverhampton, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola, 31.ª jornada:

Sevilha - Granada, 20:00 (Eleven 1)

Conferência de imprensa do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, de antevisão do jogo com o Belenenses SAD para a I Liga, no Centro de Estágios do Seixal, às 14:30.

Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10:30 (à porta fechada), seguido de conferência de imprensa do treinador, Rúben Amorim, de antevisão do jogo com o Tondela para a I Liga, às 12:30.

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina de sub-23:

Jogo particular, no Estádio Algarve:

Portugal - Noruega, 15:00.

Hóquei em patins

Taça de Portugal, final four, meias-finais:

FC Porto - Óquei de Barcelos, 17:00 (A Bola TV)

Oliveirense - Benfica, 20:00 (A Bola TV)

Andebol

Sporting - Boa Hora, 20:00.

Ciclismo

Prossegue Volta ao País Basco, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e André Carvalho (Cofidis), em Espanha, até 09.

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio das Américas, 4.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA, até 10 (horas de Lisboa):

Moto2, treinos livres, às 15:00 (SportTV4) e 19:15 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 15:55 (SportTV4) e 20:10 (SportTV4)

Moto3, treinos livres, às 16:55 (SportTV4) e 21:10 (SportTV4)