Com a conclusão do apuramento das 32 seleções para o Mundial e as contas da Liga das Nações suspensas até setembro, mês em que se realiza as quinta e sexta jornadas, as atenções estão agora viradas para o Campeonato da Europa de futebol feminino, que se disputa em Inglaterra no mês de julho.

A seleção portuguesa vai participar no Europeu e está concentrada na Cidade do Futebol para preparar a competição. A equipa das Quinas está integrada no Grupo C, a par de Suíça, Países Baixos e Suécia.

Nesta quarta-feira, sem o selecionador Francisco Neto (infetado com covid-19), Portugal treina em dose dupla, às 10h30 e às 18h00.

Antes, porém, há jogo grande nos escalões de formação. A partir das 11h00, o Sporting recebe o Sp. Braga num duelo entre os dois primeiros classificados do campeonato nacional de juvenis.

À entrada para a oitava jornada - de um total de dez -, o Sporting lidera com 19 pontos, mais quatro que a equipa minhota. Em caso de vitória, portanto, a formação leonina pode festejar a conquista do título nesta quarta-feira.

Benfica (12 pontos), Rio Ave (sete), FC Porto (cinco) e Belenenses (quatro) são as outras equipas em competição na fase de apuramento de campeão dos juniores B.

Ainda no futebol, nota para a realização do sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon (Suíça), às 11h00.

A partir das 12h00, é a vez do sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, com a participação do Vitória de Guimarães. A equipa vitoriana é cabeça de série no Grupo 8 e terá pela frente um dos seguintes adversários: Djurgardens (Suécia), Levski Sofia (Bulgária), Puskas Akademia (Hungria), Union Luxembourg (Luxemburgo) ou o vencedor do duelo entre Floriana (Malta) e Petrocub-Hincesti (Moldávia), referente à primeira pré-eliminatória.

Os sócios do Moreirense reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária (17h00) e os novos orgãos sociais da Académica tomam posse (18h00).

No ciclismo, Nélson Oliveira (Movistar) corre mais uma etapa da Volta à Suíça, enquanto Rui Oliveira e Rui Costa (UAE-Emirates) e Iúri Leitão (Caja Rural) participam na Volta à Eslovénia.