Esta quinta-feira tem início a final do campeonato nacional de hóquei em patins, que opõe FC Porto e Benfica. O jogo um joga-se no Dragão, a partir das 15h00, com transmissão no Porto Canal.

No basquetebol, prosseguem as finais da NBA, com o jogo seis. A partir das duas da manhã, já sexta-feira em Portugal, os Boston Celtics recebem os Golden State Warriors (SportTV1). Em caso de triunfo, os Warriors são campeões.

No futebol, a Seleção Nacional feminina continua a preparar o Euro 2022 e tem treino agendado às 10h30 na Cidade do Futebol, com declarações de uma jogadora à comunicação social no final da sessão.

É também dia de Brasileirão: a partir das 20h00, o Botafogo de Luís Castro, pressionado pelos maus resultados, recebe o São Paulo, e às 22h00, o líder Palmeiras, de Abel, joga em casa ante o Atlético Goianiense.

Em Nova Iorque, representantes da FIFA anunciam a partir das 23h30 (hora portuguesa) as cidades sede do Mundial 2026, que vai ser organizado em conjunto por Estados Unidos da América, México e Canadá.

No atletismo, realiza-se o Meeting de Oslo, da Liga Diamante, com a participação de Auriol Dongmo (Peso) e a Liliana Cá (disco).

Já no ciclismo, é dia de Volta a Portugal feminina, com o prólogo em Loures, às 16h00, e prossegue a Volta à Suíça, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE-Emirates).