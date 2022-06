Se um é bom, dois é melhor e nesta quinta-feira há mais um dérbi no Brasil: três dias depois, o Palmeiras de Abel Ferreira volta a medir forças com o São Paulo, agora para a Copa do Brasil: é tarde, à meia-noite (hora de Portugal continental), mas deve valer a pena.

Por cá, no dia seguinte à vitória convincente por 4-0 sobre a Grécia, a Seleção Nacional feminina prossegue na Cidade do Futebol a preparação com vista ao Europeu de Inglaterra. É também dia de apreentação do 20.ª edição do Estágio do Jogador, evento promovido pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e de capital importância para muitos futebolistas que atuam em Portugal.

Fora da esfera do futebol, o qualifying de Wimbledon chega ao fim, com Nuno Borges a acalentar a esperança de chegar ao quadro principal do terceiro Grand Slam do calendário: o português vai defrontar o australiano Max Purcell.

Destaque ainda para mais uma jornada dos Mundiais de Natação, dia em que haverá muitas provas e cinco finais, todas da parte da tarde.

O essencial da agenda desportiva para esta quinta-feira:

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022:

Futebol feminino:

Treino, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 10:30 (15 minutos abertos e contactos com a comunicação social no final).

Futebol nacional:

Apresentação da 20.ª edição do Estágio do Jogador, promovida pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), com a presença de Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, Nandinho, treinador desta edição, Filipe Martins, treinador do Casa Pia e embaixador da iniciativa, e José Carlos, coordenador do estágio, no Campus do Jogador, em Odivelas, às 12:00.

Taça do Brasil

São Paulo-Palmeiras: 00h00 (de Portugal continental)

Ténis:

Termina qualifying do torneio de Wimbledon, em Londres, no Reino Unido, com a participação de Nuno Borges.

Prosseguem os Mundiais de Natação em Budapeste, Hungria (finais):

Final dos 100 metros livres (femininos): 17h02;

Final dos 200 metros bruços (femininos): 17h52;

Final dos 200 metros costas (masculinos): 18h01;

Final dos 200 metros bruços (masculinos): 18h28;

Final dos 4x200 livres (masculinos): 18h37.

Surf:

Circuito Mundial WSL, 8.ª etapa, Oi Rio Pro, Rio de Janeiro