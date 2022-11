E ao terceiro dia de Mundial 2022, temos futebol de manhã à noite.

O dia arranca logo às 10h00, com a Argentina, de Otamendi e Enzo Fernández, em ação: a seleção albiceleste defronta a Arábia Saudita.

A festa continua à hora de almoço, às 13h00, com a Dinamarca, de Bah, a defrontar Tunísia. A meio da tarde, às 16h00, é a vez de México-Polónia.

A terça-feira de Mundial fecha às 19h00: a campeã em título França mede forças com a Austrália.

Antes, bem pela manhã em Portugal, a Seleção Nacional prossegue a preparação para o jogo de estreia frente ao Gana: às 07h30, um jogador português fala aos jornalistas em conferência de imprensa, com o treino a começar meia-hora mais tarde.

Por cá, é dia de Taça da Liga: às 20h45, o Vizela recebe o Desp. Chaves.

É também dia da Seleção Nacional de sub-21, que depois da goleada à República Checa, tem mais um teste de preparação para o Euro 2023, desta feita ante o Japão (19h15).

No basquetebol, o Benfica entra em ação da Liga dos Campeões: os encarnados defrontam o Manresa a partir das 20h00, em jogo do grupo F.

Ainda na Europa, mas no andebol, três clubes portugueses entram em ação na Liga Europa, e todos às 19h45. O Benfica defronta o Veszprem, o Sporting joga em casa do RK Nexe, ao passo que o Águas Santas terá pela frente o Skanderborg-Aarhus.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Futebol

Mundial 2022, fase de grupos, primeira jornada

Grupo C:

Argentina - Arábia Saudita, 10:00 (Estádio Lusail, SportTV1)

México - Polónia, 16:00 (Estádio 974, SportTV1)

Grupo D:

Dinamarca - Tunísia, 13:00 (Estádio Education City, SportTV1)

França - Austrália, 19:00 (Estádio Al Janoub, SIC e SportTV1).

Taça da Liga, fase de grupos, 1.ª jornada, até 01/12.

Grupo A:

Vizela - Desportivo de Chaves, 20:45 (SportTV2).

Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-20, até 23:

Alemanha - Portugal, 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Fase de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17 2023, com a participação da seleção portuguesa de sub-17.

Grupo 1:

Eslovénia - Portugal, 17:00 (Estádio Algarve)

Cazaquistão - Ilhas Faroé, 17:00 (Estádio Municipal de Albufeira).

Jogo particular da seleção portuguesa de sub-21, no Portimão Estádio:

Portugal - Japão, 19:15 (Canal 11).

Futsal

Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-17

Jogo particular, no Pavilhão Portugal, Cultura e Recreio: Portugal - Estados Unidos, 18:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, jogo em atraso da 3.ª jornada:

HC Braga - Benfica, 21:00.

Campeonato Nacional, jogo em atraso da 5.ª jornada:

Óquei de Barcelos - Parede, 20:30.

Basquetebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, com a participação das equipas do Benfica, Manresa (Esp), VEF Riga (Let) e Limoges (Fra), 4.ª jornada, até 23:

Grupo F:

Manresa, Esp - Benfica, Por, 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Andebol

Liga Europeia, fase de grupos, 3.ª jornada.

Grupo A:

Benfica, Por - Veszprem, Hun, 19:45

Montpellier, Fra - Frisch Auf Göppingen, Ale, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Tatran Presov, Svq - Kadetten Schaffhausen, Sui, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Grupo C:

Balatonfüredi KSE, Hun - Skjern Handbold, Din, 17:00 locais (16:00 em Lisboa)

Granollers, Esp - Alpla HC Hard, Aut, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

RK Nexe, Cro - Sporting, Por, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Grupo D:

Eurofarm Pelister, Mcd - Füchse Berlim, Ale, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Águas Santas, Por - Skanderborg-Aarhus, Din, 19:45

Bidasoa Irun, Esp - HC Motor, Ale, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

Voleibol

Taça Challenge feminina, 32 avos de final, 1.ª mão.

AJM/FC Porto, Por - Apollo 8 Borne, Hol, 20:00