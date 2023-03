Termina na noite desta segunda-feira a jornada 24 da Liga: a partir das 20h15, o Famalicão recebe o Casa Pia.

Ainda por cá, o FC Porto ultima o duelo frente ao Inter de Milão, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões treinam às 10h30 e às 13h15 Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão à partida.

Lá fora, em Itália, o Milan, de Rafael Leão, joga em casa frente ao Salernitana. O encontro, da 26.ª jornada da Serie A, começa às 19h45.

Pouco depois, às 20h00, tem início o Girona-At. Madrid, da 25.ª ronda da La Liga.

No futsal, o Benfica defronta o Quinta dos Lombos às 20h30, para a 17.ª jornada do campeonato nacional.

No surf, prossegue em Peniche a terceira etapa do Circuito Mundial WSL, ao passo que no ténis continua o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

FUTEBOL

I Liga, 24.ª jornada:

Famalicão - Casa Pia, 20:15 (SportTV1).

Liga italiana, 26.ª jornada (horas de Lisboa):

AC Milan - Salernitana, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 25.ª jornada (horas de Lisboa):

Girona - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven 1).

FUTSAL

Liga, 17.ª jornada:

Quinta dos Lombos - Benfica, 20:30.