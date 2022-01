Quinta-feira com grandes jogos em perspetiva, com destaque para a receção do Arsenal ao Liverpool em jogo da segunda mão da meia-final da Taça da Liga inglesa. Depois do nulo em Anfield, há seis dias, as equipas de Mikel Arteta e Jürgen Klopp vão definir a primeira vaga na final no Emirates num jogo que tem início marcado para as 19h45 e que poderá acompanhar aqui no Maisfutebol.

Em Portugal ainda não há jogos, uma vez que a 19.ª jornada só arranca na sexta-feira, mas Nélson Veríssimo vai apresentar-se em conferência de imprensa, a partir das 14h30, para fazer a antevisão da visita do Benfica a Arouca, o jogo que abre a próxima ronda da Liga.

Voltando ao futebol internacional, esta quinta-feira também se joga a Taça do Rei, com Real Madrid e Barcelona a entrarem em campo para os jogos da primeira mão dos oitavos de final. Os merengues de Carlo Ancelotti vão jogar a Elche, às 18h00, enquanto os catalães de Xavi deslocam-se a Bilbau para defrontar o Athletic a partir das 20h30.

Em Itália vamos ter a possibilidade de voltar a ver a Roma de José Mourinho, Rui Patrício e agora também de Sérgio Oliveira em ação, a partir das 20h00, também em jogo dos oitavos de final da Taça de Itália, com a receção ao Lecce no Estádio Olímpico.

Futebol à parte, para os amantes do automobilismo, arranca esta quinta-feira o Mundial de Ralis e logo com o clássico de Monte Carlo.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga 3 (jogo em atraso da 5.ª jornada):

Vitória de Setúbal - Santarém, 19:30.

Taça da Liga inglesa (meias-finais, 2.ª mão):

Arsenal - Liverpool, 19:45 (SportTV2).

Taça de Espanha (jogos em atraso dos oitavos de final, 1.ª mão):

Elche - Real Madrid, 18:00 (SportTV1)

Athletic Bilbau - FC Barcelona, 20:30 (SportTV1).

Liga espanhola (21.ª jornada):

Getafe - Granada, 18:00 (Eleven 1).

Taça de Itália (oitavos de final):

Roma - Lecce, 20:00.

CAN2022 (fase de grupos, 3.ª jornada):

Costa do Marfim - Argélia, 16:00

Serra Leoa - Guiné Equatorial, 16:00

Gâmbia - Tunísia, 19:00

Mali - Mauritânia, 19:00.

Europeu de Futsal:

Cazaquistão - Eslovénia, em Groningen, 16:30

Itália - Finlândia, em Groningen, 19:30.