Depois dos compromissos da Taça da Liga a meio da semana, a décima jornada da Liga arranca esta sexta-feira. A partir das 20h15, o Arouca recebe o Tondela.

Na II Liga, Desp. Chaves e Trofense dão o pontapé de saída na décima ronda a partir das 18h00.

Lá fora, em França, há duelo de campeões, com início às 20h00: detentor do título, o Lille, de Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches joga em Paris frente ao todo-poderoso PSG, de Nuno Mendes e Danilo.

No andebol, o Benfica recebe o Sporting da Horta a partir das 19h30, ao passo que o Sporting joga no terreno do Boa Hora às 20h00.

No basquetebol, o FC Porto joga ante o Póvoa, também às 20h00.

Os jogos desta sexta-feira:

Liga, 10.ª jornada:

Arouca - Tondela, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 10.ª jornada:

Desportivo de Chaves - Trofense, 18:00 (SportTV+).

Liga francesa, 12.ª jornada:

Paris Saint-Germain - Lille, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 10.ª jornada:

Hoffenheim - Hertha Berlim, 19:30 (Eleven 2).