Depois do Benfica, esta quarta-feira é dia de encontrar o segundo finalista da Taça da Liga: a partir das 19h45, Sporting e Santa Clara disputam a segunda meia-final da prova.

No basquetebol, Benfica e Sporting entram em ação em duelos europeus: os leões jogam frente ao Trefl Sopot a partir das 20h30 (SportingTV), e meia-hora mais tarde tem início o Benfica-CSM Oradea (BTV). Ambas as partidas são a contar para a quarta jornada do grupo K da Taça da Europa.

No hóquei em patins, o FC Porto joga os oitavos de final da Taça de Portugal frente aos Carvalhos, a partir das 21h00, com transmissão no Porto Canal.

Os jogos desta quarta-feira:

Taça da Liga, meias-finais, no Estádio Municipal de Leiria:

Sporting - Santa Clara, 19:45 (SportTV1).

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), nos Camarões:

Oitavos de final:

(Jogo 7) Costa do Marfim - Egito, 16:00 (Canal 11)

(Jogo 8) Mali - Guiné Equatorial, 19:00 (Canal 11).

Liga francesa, jogo em atraso da 20.ª jornada:

Angers - Saint-Étienne, 18:00 (Eleven 1).