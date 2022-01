Estoril e Arouca defrontam-se esta quinta-feira, na Amoreira, num jogo em atraso da 18.ª jornada da Liga. O apito inicial está agendado para as 20h15.

Lá fora, há qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Às 21h00, o Brasil joga no Equador, e duas horas depois, às 23h00, é a vez do Uruguai do sportinguista Coates e do benfiquista Darwin entrar em ação, em casa do Paraguai.

Já na madrugada de sexta-feira, às 00h15, a Argentina, do também benfiquista Otamendi, defronta o Chile.

Há também qualificação asiática para o Mundial do Qatar. Às 10h00, o Japão de Morita (Santa Clara) recebe a China, ao passo que a partir das 14h30, o Irão, do portista Taremi, defronta o Iraque.

No Australian Open, a manhã está guardada para as meias-finais femininas de singulares, com os encontros entre Ash Barty e Madison Keys, e Danielle Rose Collins e Iga Swiatek. A ação na Rod Laver Arena tem início previsto para as 8h30.

Na madrugada de sexta-feira, às 03h30, está previsto o início da primeira meia-final masculina, entre Matteo Berrettini e Rafael Nadal.

Os jogos desta quinta-feira:

I Liga, jogo em atraso da 18.ª jornada:

Estoril Praia - Arouca, 20:15 (SportTV2).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona sul americana, 15.ª jornada, até 28 (horas de Lisboa):

Equador - Brasil, 21:00 (SportTV1)

Paraguai - Uruguai, 23:00 (SportTV2)

Chile - Argentina, 00:15 (dia 28 em Lisboa, SportTV1).