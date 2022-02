As noites europeias estão de volta ao Dragão.

Esta quinta-feira, o FC Porto recebe a Lazio em jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. A partir das 20h00, Sérgio Conceição defronta a equipa que representou ainda durante a carreira de jogador, numa partida que marca também o regresso de Felipe Anderson à Invicta.

Mas há outra equipa portuguesa em prova. O Sp. Braga joga na Moldávia, diante do Sheriff, ainda antes do apito inicial no Dragão.

Apesar da participação lusa, o jogo de maior cartaz esta quinta-feira disputa-se em Camp Nou, na receção do Barcelona ao Nápoles.

O menu de jogos europeus é recheado e, além da Liga Europa, jogam-se também os 16 avos de final da Liga Conferência nos mesmo horário (17h45 e 20h00).

Na II Liga, acerta-se o calendário, com o Varzim a receber o Farense em jogo em atraso da 16.ª jornada, que opõe duas equipas do fundo da tabela.

No voleibol, o Benfica recebe os sérvios do Vojvodina para a Liga dos Campeões.

A agenda para esta quinta-feira:

Liga Europa, 16 avos de final, 1.ª mão:

FC Barcelona, Esp - Nápoles, Ita, 17:45 (SportTV2)

Zenit, Rus - Betis, Esp, 17:45 (SportTV4)

Borussia Dortmund, Ale - Rangers, Esc, 17:45 (SportTV3)

Sheriff, Mol - Sporting de Braga, Por, 17:45 (SportTV1)

Sevilha, Esp - Dinamo Zagreb, Cro, 20:00 (SportTV2)

Atalanta, Ita - Olympiacos, Gre, 20:00 (SportTV4)

Leipzig, Ale - Real Sociedad, Esp, 20:00 (SportTV3)

FC Porto, Por - Lazio, Ita, 20:00 (SIC)

Liga Conferência Europa, 16 avos de final, 1.ª mão:

PSV Eindhoven, Hol - Maccabi Telavive, Isr, 17:45

Fenerbahçe, Tur - Slavia Praga, Che, 17:45 (Canal 11)

Midtjylland, Din - PAOK, Gre, 17:45 (SportTV5)

Rapid Viena, Aut - Vitesse, Hol, 17:45

Marselha, Fra - Qarabag, Azb, 20:00

Leicester, Ing - Randers, Din, 20:00 (SportTV6)

Celtic, Esc - Bodo/Glimt, Nor, 20:00 (SportTV5)

Sparta Praga, Che - Partizan, Ser, 20:00

II Liga, jogo em atraso da 16.ª jornada:

Varzim - Farense, 15:30 (SportTV1).

Andebol

Liga dos Campeões, Grupo B, 11.ª jornada:

Dínamo Bucareste, Rom - FC Barcelona, Esp (16:45)

Basquetebol

Euroliga feminina, 14.ª jornada.

Lusitânia - FC Porto, 20:30 locais (21:30 em Lisboa)

Voleibol

Liga dos Campeões, fase de grupos, jogos em atraso 3.ª jornada:

Grupo D:

Berlim Recycling Volleys, Ale - Zenit, Rus, (16:30)

Benfica, Por - Vojvodina Novi Sad, Ser, 19:00 (BTV)