Sábado em grande no panorama desportivo. Depois da cerimónia inaugural, a ação começa a partir da manhã nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (pode acompanhar na RTP e na Eurosport).

São vários os portugueses em ação, a saber:

Taekwondo (meias-finais) - Rui Bragança (caso se qualifique), 16:15 (08:15)

Equestre (1.º dia) - Ensino, 17:00 (09:00)

Judo (finais) - Catarina Costa (-48 kg), 17:00 (09:00)

Natação - 400 metros estilos (qualificação) - José Paulo Lopes, 19:00 (11:00)

Taekwondo (repescagens) - Rui Bragança (caso se qualifique), 19:15 (11:15)

Ténis de mesa, torneio individual (primeira ronda) - Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu, Shao Jieni, 19:30 (11:30)Andebol (1.ª jornada):

Andebol - Portugal - Egito, 19:30 (11:30, RTP2)

Taekwondo (medalha de bronze) - Rui Bragança (caso se qualifique), 20:45 (12:45)

Taekwondo (final) - Rui Bragança (caso se qualifique), 21:45 (13:45).

Outras modalidades (no programa do dia): badminton, tiro com arco, ginástica artística, basquetebol 3X3, baseball/softball, voleibol de praia, boxe, esgrima, futebol, hóquei, tiro, voleibol, polo aquático e halterofilismo.

Por cá, regressa o futebol em força. Durante o dia teremos nada mais nada menos do que sete jogos da primeira fase da Taça da Liga. A saber:

Tondela - Gil Vicente, 11:00 (SportTV1)

Estrela da Amadora - Vizela, 15:30 (SportTV1)

Mafra - Belenenses SAD, 15:30

Académico de Viseu - Casa Pia, 17:00 (Estádio Pina Manique)

Trofense - Sporting da Covilhã, 17:00

Feirense - Famalicão, 17:00

Desportivo de Chaves - Farense, 18:00 (SportTV2).

Às 20h00, e com transmissão na SportTV1, Sp. Braga e Paços de Ferreira cumprem mais um jogo de pré-época na Pedreira.