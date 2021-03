Está de volta a Liga dos Campeões!



O FC Porto joga contra a Juventus, em Turim, a passagem aos quartos de final da Champions. Os dragões venceram a primeira mão por 2-1, no Dragão. No entanto, há outro jogo para seguir: o Borussia Dortmund-Sevilha. A equipa de Raphael Guerreiro vai tentar fechar a eliminatória depois de um triunfo por 3-1 na Andaluzia.



No entanto, há um sempre especial dérbi do Minho para seguir entre Sp. Braga e Vitória e um jogo que vale a liderança da II Liga entre Feirense e Estoril.



Liga dos Campeões



Juventus-FC Porto, 20h00

Borussia Dortmund-Sevilha, 20h00



Liga



Sp. Braga-Vitória, 21h45



II Liga



Feirense-Estoril, 19h45