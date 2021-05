O Sp. Braga vai continuar em festa esta segunda-feira, um dia depois da vitória sobre o Benfica (2-0), em Coimbra, na final da Taça de Portugal. A comitiva minhota vai ser alvo de uma homenagem da parte da Câmara Municipal de Braga que está a preparar uma receção aos vencedores do troféu nos Paços do Concelho, prevista para as 18h00.

Esta segunda-feira também será o dia em que a seleção de sub-21 começa a preparar, na Cidade do Futebol, a fase final do Campeonato da Europa que vai decorrer na Hungria e na Eslovénia no próximo verão. Depois da concentração dos jogadores ao final da tarde de domingo, o primeiro treino está marcado para as 18h00, mas antes disso, está prevista uma conferência de imprensa com um dos eleitos pelo selecionador Rui Jorge, marcada para as 17h30.

Entretanto, em Londres, também se começa a preparar a final da Liga dos Campeões, marcada para o próximo sábado, para o Estádio do Dragão, com um dia aberto à comunicação social, com declarações dos treinadores e jogadores dos dois finalistas, o Chelsea e o Manchester City.

Depois da maior parte das ligas ter fica concluída no passado fim de semana, as atenções viram-se agora para o Giro de Itália que, já sem Ruben Guerreiro, depois da aparatosa queda de domingo, parte esta segunda-feira para a etapa rainha que liga Sacile a Cortina d'Ampezzo, num dia de alta montanha com três contagens de montanha de primeira categoria, e uma de categoria especial, ao longo de 212 quilómetros, incluindo o Passo Pordoi e o Passo Giau.