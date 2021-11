Depois de oito jogos na terça-feira, a Liga dos Campeões prossegue esta quarta-feira com mais uma ementa de luxo, com mais oito jogos, com o Sporting e FC Porto a entrarem em campo com objetivos ao alcance.

O FC Porto será o primeiro a entrar em ação, pelas 17h45, em San Siro, para o segundo embate com o Milan de Rafael Leão, depois da vitória no Dragão com um golo solitário de Luis Díaz. Uma vez que a formação italiana ainda não pontuou, será uma boa oportunidade para a equipa de Sérgio Conceição ganhar pontos ao Liverpool de Jota ou ao Atlético Madrid de João Félix que se defrontam, às 20h00, em Anfield.

De qualquer forma, uma vitória em San Siro, além de renovar a candidatura aos oitavos, garante desde já que o FC Porto vai continuar nas competições europeias, uma vez que já não descerá abaixo do terceiro lugar que abre as portas da Liga Europa para o próximo ano.

O mesmo cenário para o Sporting, às 20h00, no Estádio de Alvalade. Caso voltem a vencer os turcos do Besiktas, os leões de Ruben Amorim também garantem, pelo menos, o terceiro lugar do grupo e até podem alcançar o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro que, à mesma hora, recebe o Ajax.

Nos restantes jogos (veja a lista completa no fundo da peça), haverá mais portugueses em campo. O Manchester City de João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva, por exemplo, recebe o Club Brugge, enquanto o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes desloca-se a Leipzig.

Ainda antes da Champions, haverá também jogos da Youth league, com o Sporting e FC Porto a procurarem seguir o exemplo do Benfica que na terça-feira voltou a vencer o Bayern (2-0). Os dragões defrontam o Milan, em Itália, a partir das 13h30, enquanto os leões recebem o Besiktas, em Alcochete, às 15 horas.

Futebol à parte, no basquetebol dois dos três «grandes» também vão estar em ação na Taça da Europa. O Sporting recebe os belgas do Giants Antuérpia (17h00), enquanto o Benfica desloca-se aos Países Baixos para defrontar o Heroes Den Bosch (19h00).

Os jogos que pode ver esta quarta-feira:

Liga dos Campeões (4.ª jornada):

Grupo A:

Manchester City, Ing - Club Brugge, Bel, 20:00 (Eleven 4)

Leipzig, Ale - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00 (Eleven 3)

Grupo B:

AC Milan, Ita - FC Porto, Por, 17:45 (Eleven 1)

Liverpool, Ing - Atlético de Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 2)

Grupo C:

Sporting, Por - Besiktas, Tur, 20:00 (TVI)

Borussia Dortmund, Ale - Ajax, PB, 20:00 (Eleven 5)

Grupo D:

Real Madrid, Esp - Shakhtar Donetsk, Ucr, 17:45 (Eleven 2)

Sheriff, Mol - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven 6).

Youth League (4.ª jornada):

AC Milan, Ita - FC Porto, Por, 13:30

Liverpool, Ing - Atlético Madrid, Esp, 15:00

Borussia Dortmund, Ale – Ajax, Hol, 14:30

Sporting, Por - Besiktas, Tur, 15:00.

Liga Revelação (jogo antecipado da 9.ª jornada):

Vitória de Guimarães - Leixões, 11:00.

Campeonato Nacional de Juniores (jogo em atraso da 5.ª jornada):

Sacavenense - Benfica, 15:00.