O futebol prossegue este domingo com vários jogos para seguir com atenção.



Na Liga portuguesa, o Sporting pode assumir, ainda que à condição, a liderança isolada caso derrote o Tondela. Porém, antes dos leões entrarem em campo há dois jogos: Portimonense-Santa Clara e o Gil Vicente-Vitória.



Em Inglaterra há clássico em Old Trafford. O Manchester United de Bruno Fernandes recebe o Arsenal de Cedric Soares às 16h30. José Mourinho e o seu Tottenham jogam frente ao Brighton, às 19h15.



Por sua vez, a visita da Juventus ao terreno do Spezia pode marcar o regresso à competição de Cristiano Ronaldo após ter testado negativo à Covid-19. O jogo está marcado para as 14h00. Porém, o domingo gordo da Serie A começa com o duelo do Milan de Dalot e Leão contra a Udinese, no Friuli. O Nápoles de Mário Rui recebe o Sassuolo às 17h00 ao mesmo tempo que a Roma de Paulo Fonseca defronta a Fiorentina, no Olímpico de Roma. O domingo encerra com o dérbi entre a Sampdoria, de Adrien Silva, e o Génova.



Em Espanha há vários portugueses em ação. O Betis de William entra em campo às 13h00 contra o Elche, seguindo-se o jogo do Granada de Rui Silva e Domingos Duarte ante o Levante. Por fim, o Valência de Guedes e Thierry mede forças com o Getafe às 20h00.



Nota ainda para os embates entre Mónaco e Bordéus e entre a armada lusa do Lille e o Lyon de Anthony Lopes.



Há ainda muitos jogos da II Liga para acompanhar com destaque para Feirense e Mafra, formações que podem ascender à liderança.



Liga



Portimonense-Santa Clara, 15h00

Gil Vicente-Vitória, 17h30

Sporting-Tondela, 20h00



II Liga



Leixões-Benfica B, 11h15

Casa Pia-Penafiel, 15h00

Académico Viseu-Feirense, 15h00

Arouca-Vizela, 15h00

Mafra-Varzim, 17h30



Espanha



Betis-Elche, 13h00

Celta de Vigo-Real Sociedad, 15h00

Granada-Levante, 17h30

Valência-Getafe, 20h00



Inglaterra



Aston Villa-Southampton, 12h00

Newcastle-Everton, 14h00

Man. United-Arsenal, 16h30

Tottenham-Brighton, 19h15



Itália



Udinese-AC Milan, 11h30

Spezia-Juventus, 14h00

Torino-Lazio, 14h00

Roma-Fiorentina, 17h00

Nápoles-Sassuolo, 17h00

Sampdoria-Génova, 19h45



Bundesliga



Friburgo-Leverkusen, 14h30

Hertha-Wolfsburgo, 17h00



França



Saint-Étienne - Montpellier, 12h00

Angers-Nice, 14h00

Dijon-Lorient, 14h00

Nîmes-Metz, 14h00

Reims-Estrasburgo, 14h00

Mónaco-Bordéus, 16h00

Lille-Lyon, 20h00