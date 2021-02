Apenas dois dias depois de concluída a 16.ª jornada, arranca já a 17.ª em força, com quatro jogos esta quinta-feira e outros cinco na sexta para fechar a primeira volta antes do fim de semana. Um dia que também vai ficar marcado pelo arranque do Mundial de Clubes, no Qatar, que este ano volta a ter uma equipa comandada por um treinador português, com Abel Ferreira, à frente do Palmeiras, a suceder a Jorge Jesus.

Farense e Santa Clara inauguram a nova ronda da Liga num jogo que tem início marcado para as 15h00. Ao final da tarde, pelas 19 horas será a vez do campeão FC Porto entrar em campo, no Estádio Nacional, para um embate frente ao Belenenses de Petit. Uma oportunidade para a equipa de Sérgio Conceição cortar a distância para o líder Sporting, que só joga no dia seguinte, para apenas um ponto.

A ronda arrasta-se depois pela noite dentro, com o Sp. Braga a receber o Portimonense (21h00) e Moreirense a visitar Famalicão (21h30).

Lá por fora, José Mourinho volta a reencontrar a sua antiga equipa, num dérbi londrino entre o Tottenham e o Chelsea marcado, para White Hart Lane, para as 20h00.

A bola também rola aqui ao lado, em Espanha, com o Betis de William Carvalho a discutir com os bascos do Athletic Bilbao a primeira vaga nas meias-finais da Taça do Rei.

Finalmente, esta quinta-feira também arranca o Mundial de clubes, com os dois primeiros jogos que vão definir os adversários do Palmeiras e do Bayern Munique [confira o calendário na lista dos jogos abaixo).

Os jogos desta quinta-feira

I Liga (17.ª jornada):

Farense - Santa Clara, 15:00 (SportTV1)

Belenenses SAD - FC Porto, 19:00 (SportTV1)

Sporting de Braga - Portimonense, 21:00 (SportTV2)

Famalicão - Moreirense, 21:30 (SportTV1).

Taça de Espanha (quartos de final):

Betis - Athletic Bilbau, 20:00 (SportTV4).

Liga inglesa (22.ª jornada):

Tottenham - Chelsea, 20:00 (SportTV3).

Mundial de clubes:

Tigres (México)–Ulsan (Coreia do Sul), 14:00

Al-Duhail (Qatar)–Al-Ahly (Egito), 17:30.