As Ligas nacionais prosseguem este sábado e há imenso futebol para ver. Desde logo, há três jogos da 19.ª do campeonato com destaque para o dérbi da invicta entre FC Porto e Dragão.



Além disso, arranca também a ronda 20 da II Liga com três duelos. Pelo meio, às 14h00, Jorge Jesus vai fazer a antevisão ao jogo do Benfica em Moreira de Cónegos, no próximo domingo.



No futebol internacional o jogo cabeça de cartaz é o Manchester City-Tottenham, jogo que coloca frente a frente Guardiola e José Mourinho (17h30). No entanto, a jornada em Inglaterra abre com um prometedor Leicester-Liverpool.



Em Itália também há um clássico entre Nápoles e a Juventus de Ronaldo, no Diego Maradona (17h00). Mais tarde, às 19h45, entra em campo o líder AC Milan, onde jogam Dalot e Leão.



Já em Espanha o líder Atlético de Madrid (sem Félix) visita o terreno do Granada e o dia fica com concluído com a receção do Barça de Trincão ao Alavés.



Por último, nota para o Borussia Dortmund-Hoffenheim e o Bayer Leverkusen-Mainz, da Bundesliga.



Liga



Nacional-Farense, 15h30

Vitória de Guimarães-Rio Ave, 18h00

FC Porto-Boavista, 20h30



II Liga



Académica-Cova da Piedade, 11h00

Arouca-Varzim, 15h00

Sp. Covilhã-Vizela, 17h00



Bundesliga



B. Dortmund-Hoffenheim, 14h30

Bayer Leverkunse-Mainz, 14h30

Werder Bremen-Friburgo, 14h30

Estugarda-Hertha, 14h30

U. Berlim-Schalke 04, 17h30



Espanha



Granada-Atlético de Madrid, 13h00

Sevilha-Huesca, 15h15

Eibar-Valladolid, 17h30

Barcelona-Alavés, 20h00



Inglaterra



Leicester-Liverpool, 12h30

Crystal Palace-Burnley, 15h00

Man. City-Liverpool, 17h30

Brighton-Aston Villa, 20h00



Itália



Torino-Génova, 14h00

Nápoles-Juventus, 17h00

Spezia-AC Milan, 19h45