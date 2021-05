E se hoje for dia de haver campeão?

O FC Porto recebe o Farense às 20h15 no Estádio do Dragão e tem de vencer para adiar a festa do título do Sporting, pelo menos, para o dia seguinte.

Antes de os dragões entrarem em campo,Portimonense e Moreirense defrontam-se (às 18horas) no outro jogo do dia da Liga.

Esta segunda-feira será dia de Jorge Jesus e Ruben Amorim falarem aos jornalistas.

O técnico do Benfica faz, a partir das 14 horas, a antevisão do jogo frente ao Nacional, na Madeira. Às 18h30, Ruben Amorim fala em conferência de imprensa sobre a receção ao Boavista, de terça-feira, que pode ser o jogo do título para o Sporting.

Na II Liga, o Académico de Viseu recebe o Vilafranquense.

Lá por fora, destaque para o duelo andaluz entre Betis e Granada, da Liga Espanhola, e para o jogo entre Fulham e Burnley, da Premier League.