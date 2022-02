Ainda é quinta-feira e já cheira a clássico por todos os lados. Sérgio Conceição e Ruben Amorim preparam os respetivos planteis para o grande jogo da 22.ª jornada da Liga, marcado para as 20h15 de sexta-feira, para o Estádio do Dragão. É tempo de recuperar jogadores, avaliar eventuais problemas físicos e dos treinadores apresentarem-se em conferência de imprensa, para falarem das expetativas e ambições que guardam para o jogo que pode ter enorme repercussão na luta pelo título 2021/22.

Sérgio Conceição será o primeiro a abordar o clássico, numa conferência de imprensa que está marcada, como é habitual, para o meio-dia, no Olival. Ruben Amorim falará mais tarde, pelas 16h30, no Estádio de Alvalade. Duas conferências em que vamos ficar a conhecer o estado de espírito dos dois treinadores para o clássico e também de eventuais «mind games» que possam apimentar o embate entre o líder da liga e o campeão em título.

Da liga portuguesa mudamos para a Premier League, mas podemos continuar a falar em português porque o Liverpool de Diogo Jota vai receber o Leicester de Ricardo Pereira, às 19h45, e, à mesma hora, a armada portuguesa do Wolverhampton, sob o comando de Bruno Lage, também recebe o Arsenal de Cédric e Nuno Tavares.

No resto da Europa podemos contar com um sortido de taças. Em Espanha, o Athletic Bilbao recebe o Valencia de Thierry Correia e Gonçalo Guedes, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça do Rei. Em França, o Nantes recebe o Bastia em jogo dos quartos de final da Taça de França, enquanto em Itália também há dois jogos dos «quartos» da Taça de Itália, Atalanta-Fiorentina (17h00) e Juventus-Sassuolo (20h00).

Um dia depois da atualização do ranking mundial do futsal, com Portugal a ascender ao segundo lugar, esta quarta-feira também será atualizado o ranking da FIFA, depois da seleção comandada por Fernando Santos ter terminado o ano de 2021 no oitavo posto.

Já que falámos em futsal, esta quinta-feira prosseguem as homenagens aos campeões da Europa. A Câmara Municipal de Braga vai homenagear os atletas bracarenses Fábio Cecílio e Tiago Brito e equipa técnica da seleção comandada por Jorge Braz no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa cerimónia que está marcada para o meio-dia. Ao final da tarde, pelas 18h00, será a vez da Câmara Municipal da Covilhã também prestar homenagem aos «reis» da Europa.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

II Liga (jogo em atraso da 17.ª jornada):

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 18:00 (SportTV+).

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação/8.ª jornada):

Vitória de Guimarães - Famalicão, 14:00.

Liga Revelação (apuramento de campeão/2.ª jornada):

Portimonense - Sporting de Braga, 11:00.

Liga inglesa (24.ª jornada):

Liverpool - Leicester, 19:45 (SportTV2)

Wolverhampton - Arsenal, 19:45 (SportTV1).

Taça de Espanha (meias-finais, 1.ª mão):

Athletic Bilbau - Valência, 20:30 (SportTV3).

Taça de França (quartos de final):

Nantes - Bastia, 20:00.

Taça de Itália (quartos de final):

Atalanta - Fiorentina, 17:00

Juventus - Sassuolo, 20:00.