Depois de um fim-de-semana quentinho com derrotas surpreendentes do FC Porto e Sporting, e da goleada do Sporting de Braga. Esta segunda-feira o cardápio de desporto promete não desiludir, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

A 4.ª jornada da Liga termina esta segunda-feira com dois jogos: o Vitória de Guimarães recebe o Casa Pia, às 19h00, no Estádio D. Afonso Henriques, e às 21h15, o Vizela-Gil Vicente é o último jogo para ver.

Na II Liga, o Mafra recebe o Farense às 19h00.

A nível internacional, em Espanha, o Valência vai receber o Atlético Madrid (21h00), mas antes há um Cádiz-Athletic Bilbao (19h00).

Na Turquia, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus desloca-se ao terreno do Konyaspor (17h15) para a quarta jornada da Liga Turca.

Na Volta a Espanha, que conta com a participação dos portugueses João Almeida, Ivo Oliveira e Nelson Oliveira, é dia de descanso.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

I Liga (4.ª jornada):

V. Guimarães - Casa Pia, 19h00 (SportTV1)

Vizela - Gil Vicente, 21h15 (SportTV2)

II Liga (4.ª jornada):

Mafra - Farense, 19h00 (SportTV+)

Liga espanhola (3.ª jornada):

Cádiz - Athletic Bilbao, 19h00 (Eleven 1)

Valencia - Atlético Madrid, 21h00 (Eleven 1)

Liga turca (4.ª jornada):

Konyaspor - Fenerbahçe, 17h15 (SportTV3)

Besiktas - Sivasspor, 19h45 (SportTV3)

Ténis:

US Open (EUA), masculinos e femininos, em Nova Iorque, com a participação de João Sousa, até 11/09.

Motociclismo:

International Six Days of Enduro (ISDE), em Puy en Velay, França, com a participação de uma seleção portuguesa, até 03/09.

Futsal:

Sorteio da 1.ª fase da Liga, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 17h45.