Prepare-se para um sábado em alta rotação, com a 30.ª jornada da Liga a ganhar velocidade, com mais cinco jogos, com a receção do Gil Vicente ao Benfica, a fechar, como ponto alto do dia. Pelo meio, há dezenas de jogos por essa Europa fora, num dia também forte para as modalidades, com destaque para o arranque da Final Four da liga de basquetebol, no Pavilhão Multiúsos de Sines, que inclui um dérbi entre Sporting e Benfica.

Começamos pela Liga, num dia em que o Benfica disputa uma das cinco finais na caminhada para o título, em Barcelos, diante do Gil Vicente. Um duelo que está marcado para as 20h30 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

A ronda começa mais cedo, logo com dois jogos marcados para as 15h30, com o aflito Marítimo a receber o Vitória e o Sp. Braga a receber o Portimonense antes de visitar a Luz na próxima semana. Mal acabem estes jogos, arrancam mais dois às 18h00, com o Paços de Ferreira a visitar Vizela e o Casa Pia a jogar em Chaves.

No domingo há dérbi no Dragão, com o FC Porto a receber o Boavista, portanto, este sábado Sérgio Conceição vai falar aos jornalistas, numa conferência de imprensa que está marcada para o meio-dia. Meia-hora depois, será a vez de Petit também fazer a abordagem ao dérbi da Invicta.

Pelo meio também fala Ruben Amorim, a lançar a receção do Sporting ao Famalicão, numa conferência de imprensa que está prevista começar às 12h15.

Lá por fora, vamos ter todas as ligas em ação, com alguns grandes jogos em perspetiva. O Barcelona, por exemplo, recebe o Betis (20h00), enquanto a Roma de José Mourinho recebe o Milan (17h00), num jogo em que os dois emblemas, com os mesmos 56 pontos, vão lutar pelo quarto lugar da Série A. Destacamos também a final da Taça de França, em Paris, com Nantes e Toulouse a discutirem o título a partir das 20h00.

Do futebol saltamos para o basquetebol, com destaque para o arranque da Final Four, no Pavilhão Multiúsos de Sines, com o Imortal a defrontar o Lusitânia (15h00), antes do sempre escaldante dérbi entre o Sporting e o Benfica que está reservado para as 18h00.

Também arranca a Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins, primeiro com um Sp. Tomar-FC Porto (12:00) e, depois, com um Sporting-Óquei de Barcelos (15h00).

Temos ainda mais um registo para uma terceira Final Four, também sobre patins, com a equipa feminina do Benfica a discutir o título europeu, na Luz, com três adversários espanhóis. Vai jogar-se primeiro o Palau-Gijón (12:30), depois será a vez das campeãs portuguesas defrontarem o Vila-Sana (15h00).

Ao início da tarde, também vamos estar com os olhos em Baku, onde se vai realizar a corrida sprint (14h30) do Grande Prémio do Azerbaijão, a quarta prova do Mundial de Fórmula 1.

Sensivelmente à mesma hora, a partir das 14h00, também estará Miguel Oliveira a acelerar no Circuito de Jerez-Ángel Nieto, no Grande Prémio de MotoGP de Espanha.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (30.ª jornada):

Marítimo – V. Guimarães, 15:30 (SportTV3)

Sp. Braga - Portimonense, 15:30 (SportTV2)

Vizela - Paços de Ferreira, 18:00 (SportTV3)

Desportivo de Chaves - Casa Pia, 18:00 (SportTV2)

Gil Vicente - Benfica, 20:30 (SportTV1).

II Liga (30.ª jornada):

Feirense - Farense, 11:00 (SportTV1)

Vilafranquense - Torreense, 11.00 (SportTV2)

Moreirense - Tondela, 14:00 (SportTV+).

Liga inglesa (34.ª jornada):

Crystal Palace - West Ham, 12:30 (Eleven 1)

Brentford - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 3)

Brighton - Wolverhampton, 15:00 (Eleven 1).

Liga espanhola (32.ª jornada):

Elche - Rayo Vallecano, 15:15

Real Madrid - Almeria, 17:30 (Eleven 1)

Barcelona - Betis, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana (32.ª jornada):

Roma - AC Milan, 17:00 (SportTV1)

Torino - Atalanta, 19:45 (SportTV5).

Liga alemã (30.ª jornada):

Leipzig - Hoffenheim, 14:30

Union Berlim - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven 2)

Colónia - Friburgo, 14:30

Eintracht Frankfurt - Augsburgo, 14:30

Estugarda - Borussia Mönchengladbach, 14:30

Schalke 04 - Werder Bremen, 17:30 (Eleven 2).

Liga francesa (33.ª jornada):

Lille - Ajaccio, 16:00 (Eleven 4).

Taça de França (final):

Nantes - Toulouse, 20:00 (SportTV6).

Taça de Portugal feminina (meias-finais, 2.ª mão):

Sporting de Braga - Racing Power, 11:00.

Futsal: Liga (22.ª jornada):

Sporting de Braga - Portimonense, 20:00

Sporting - Ferreira do Zêzere, 20:00

Leões Porto Salvo - Quinta dos Lombos, 20:00

Candoso - Caxinas, 20:00

Futsal Azeméis - Fundão, 20:00

Benfica - Eléctrico, 20:00.

Hóquei em Patins (Taça de Portugal, final four):

Sp. Tomar - FC Porto, 12:00 (Porto Canal)

Sporting - Óquei de Barcelos, 15:00 (Sporting TV).

Hóquei (Liga dos Campeões feminina, final four):

Palau, Esp - Gijón, Esp, 12:30 (BTV)

Vila-Sana, Esp - Benfica, Por, 15:00 (BTV).

Basquetebol (Taça de Portugal, final four):

Imortal – Lusitânia, 15:00 (RTP2)

Sporting – Benfica, 18:00 (RTP2).

Voleibol (Liga, play-offs):

Benfica - Fonte do Bastardo, 17:00 (BTV).

Esmoriz - Sporting, 17:00.

Futebol de praia (Campeonato Elite, 4.ª jornada):

Sótão - Torre, 13:00

Leixões - Varzim, 14:15

Nacional - Sporting de Braga, 15:30

Desportivo de Chaves - Grap, 16:45.