Esta segunda-feira fica fechada a 25.ª jornada da Liga, com o Gil Vicente a receber o Desportivo de Chaves, num dia em que Mikel Arteta e Sérgio Conceição vão fazer a antevisão do segundo embate entre Arsenal e FC Porto relativo aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um dia também importante para as contas do Sporting e também de Cristiano Ronaldo, mas já lá vamos.

Começamos pela Liga e pelo jogo que vai encerrar a 25.ª jornada em Barcelos onde o Gil Vicente vai receber o Desportivo de Chaves num jogo que tem início marcado para as 20h15. O Maisfutebol vai estar no Estádio Cidade de Barcelos para lhe contar tudo sobre este jogo, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Antes disso, o FC Porto vai fazer mais um treino no Centro de Treinos PortoGaia, às 10h30, antes de viajar para Londres, onde, na terça-feira, vai defrontar o Arsenal, numa eliminatória em que parte com a vantagem que conquistou no Dragão. Será já na capital inglesa que Sérgio Conceição vai fazer a antevisão deste duelo, numa conferência de imprensa que vai decorrer no Estádio Emirates, marcada para as 19h45.

Mikel Arteta fala mais cedo. Os gunners treinam também de manhã, no centro de treinos do clube, em Hertfordshire, às 11h00, seguido-se, depois, a conferência de imprensa do treinador e de um jogador, marcada para as 13h30.

Por falar em Liga dos Campeões, na Ásia, o Al Nassr de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo tem um jogo decisivo diante do Al Ain, relativo à segunda mão dos quartos de final da maior competição de clubes da Ásia. A equipa saudita terá de recuperar em Riade da derrota consentida no primeiro jogo, nos Emirados Árabes Unidos, por 1-0. Um jogo que também poderá acompanhar no Maisfutebol a partir das 19h00.

Lá por fora temos ainda um sortido de jogos para acompanhar à noite, com destaque para a receção do Chelsea ao Newcastle (20h00), em Inglaterra, além de um Almeria-Sevilha (20h00) em Espanha e de um Lazio-Udinese (19h45) em Itália.

A fechar, recordamos ainda que esta segunda-feira a Sporting SAD vai lançar um empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, a três anos, até 2027. A operação arranca às 08h30 e prolonga-se até 15h00 de 22 de março. Em cima da mesa estão duas ofertas em simultâneo. Uma é a oferta pública de subscrição, outra é a oferta pública de troca, também até 30 milhões de euros, das obrigações do empréstimo obrigacionista anterior.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

I Liga (25.ª jornada):

Gil Vicente - Desportivo de Chaves, 20:15 (SportTV1).

II Liga (25.ª jornada):

Belenenses - Leixões, 18:00 (SportTV+)

AVS - Feirense, 20:15 (SportTV3).

Liga Revelação (2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 10.ª jornada):

Leixões - Sporting de Braga, 11:00

Farense - Santa Clara, 11:00

Portimonense - Académico de Viseu, 15:00.

Liga inglesa (28.ª jornada):

Chelsea - Newcastle, 20:00 (Eleven 1).

Liga espanhola (28.ª jornada):

Almeria - Sevilha, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana (28.ª jornada):

Lazio - Udinese, 19:45 (SportTV2).

Liga dos Campeões asiática (quartos de final, 2.ª mão)

Al Nassr-Al Ain, 19h00