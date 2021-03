É um domingo pleno de desporto e de definições importantes para alguns portugueses, dos principais campeonatos europeus de futebol, passando pelo Brasil e indo até às modalidades.

Em Espanha e em Inglaterra, respetivamente, esta tarde, disputam-se dois dérbis: o de Madrid, entre Atlético e Real, além do de Manchester, entre City e United. Dois jogos que podem dar importantes ilações para as contas do título.

No Brasil, o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, defronta o Grémio no jogo da segunda mão da final da Taça do Brasil, que vai definir o título, aquele que pode ser o segundo para o técnico luso no «Verdão», após a Libertadores.

PORTUGAL – I LIGA (22.ª JORNADA)

Marítimo-Moreirense (17h30)

Rio Ave-Farense (20h00)

PORTUGAL – II LIGA (23.ª JORNADA)

Penafiel-Académica (11h15)

UD Oliveirense-Desp. Chaves (14h00)

ALEMANHA (24.ª JORNADA)

Colónia-Bremen (14h30)

Arminia Bielefeld-Union Berlim (17h00)

BRASIL – FINAL DA TAÇA (2.ª Mão)

Palmeiras-Grémio (21h00)

ESPANHA (26.ª JORNADA)

Huesca-Celta Vigo (13h00)

Atlético Madrid-Real Madrid (15h15)

Real Sociedad-Levante (17h30)

At. Bilbao-Granada (20h00)

FRANÇA – 16 AVOS TAÇA

Angers-Franciscain (17h30)

Ajaccio-Lille (17h30)

Romorantin-Chateaubriant (17h30)

Canet-Marselha (20h00)

INGLATERRA (27.ª JORNADA)

West Bromwich-Newcastle (12h00)

Liverpool-Fulham (14h00)

Manchester City-Manchester United (16h30)

Tottenham-Crystal Palace (19h15)

ITÁLIA (26.ª JORNADA)

Roma-Génova (11h30)

Crotone-Torino (14h00)

Fiorentina-Parma (14h00)

Verona-Milan (14h00)

Sampdoria-Cagliari (17h00)

Nápoles-Bolonha (19h45)

Entre as modalidades, nota para a final Benfica-Sporting, que vai decidir o vencedor da Taça de Portugal de voleibol.

Há, ainda, alguns jogos dos campeonatos nacionais. No hóquei em patins, o Riba D’Ave-FC Porto (15h00) fecha a 22.ª jornada. Também para a 22.ª jornada, mas no nacional de futsal, há um Viseu 2001-Belenenses (18h30).

No basquetebol, arranca a jornada 21, com a disputa de seis dos sete jogos da jornada: Académica-Maia Basket (16h00), Imortal-CAB Madeira (18h00), V. Guimarães-Galitos (18h00), Barreirense-UD Oliveirense (18h00), Lusitânia-Esgueira (18h00) e FC Porto-Sporting (18h30).

Nos Europeus de atletismo de pista coberta, em Torun, Polónia, prossegue a participação portuguesa.