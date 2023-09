O Al Hilal atravessa um período pouco feliz. Após o empate inesperado frente ao Navbahor Namangan, para a Liga dos Campeões asiática, a equipa de Jorge Jesus não foi além de uma igualdade na visita ao penúltimo classificado do campeonato saudita, o Damac (1-1).

Dois resultados modestos em apenas três dias, num calendário apertado, colocando a liderança da Liga em risco. O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo pode ultrapassar o Al Hilal ainda nesta quinta-feira.

Com Rúben Neves a iniciar o encontro no banco de suplentes, a formação visitante colocou-se em vantagem no reduto do Damac logo ao 9.º minuto.

Neymar, com um passe soberbo, lançou Salem Al Dawsari na esquerda e este cruzou rasteiro para a finalização de Malcom.

O Al Hilal adiantou-se no marcador e relaxou. Relaxou em demasia, o suficiente para irritar Jorge Jesus. O modesto Damac, de resto, teve quatro oportunidades claras de golo ao longo da etapa inicial, mas não chegou ao empate por manifesta infelicidade.

O treinador português sentia o perigo e fez três alterações ao intervalo. Rúben Neves saltou do banco para tentar garantir maior estabilidade no setor intermediário. Porém, a equipa da casa voltou a entrar melhor na segunda metade do encontro.

Ao minuto 68, após várias ameaças, o Damac chegou ao 1-1 graças a uma enorme fífia de Bono. Nicolae Stanciu atirou colocado de livre, mas sem grande força. A bola ainda bateu no relvado e ganhou velocidade, traindo o guarda-redes marroquino, que partiu demasiado tarde e não conseguiu defender.

Numa corrida contra o tempo, o Al Hilal lançou-se em busca do segundo golo, mas acabou por pagar um preço elevado pela falta de intensidade durante uma hora de jogo, entre o 1-0 e o tento do empate dos locais.

Os homens de Jesus, aliás, estiveram perto de sofrer o 2-1 nos minutos finais. O marcador, ainda assim, não voltou a mexer.