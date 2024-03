O Bayern Munique goleou em casa o Mainz por 8-1, na 25ª jornada da Liga Alemã. Harry Kane foi o grande destaque do encontro, com um «hat-trick», o segundo desde chegou ao emblema germânico. Além disso, o avançado tornou-se apenas no terceiro jogador na história do campeonato a marcar pelo menos dois golos em oito jogos difrentes, algo que não acontecia desde a época 1993/94, com Toni Polster.

Para quem tinha dúvidas relativamente à adaptação do inglês, os números estão a evaporar essa teoria, já que na tarde deste sábado, Kane chegou aos 36 golos em 34 jogos, para todas as competições. Aos 13 minutos, o avançado abriu o ativo e sete minutos depois, já com Raphael Guerreiro em campo, Goretzka ampliou a vantagem «bávara». À passagem da meia-hora de jogo, Amiri reduziu para o Mainz, pouco antes de um episódio arrepiante que envolveu Guilavogui. O médio francês chocou com a cabeça no joelho de um companheiro de equipa e ficou inanimado por alguns instantes.

A fechar a primeira parte, Kane fez o «bis» e o 3-1 para o Bayern Munique, que entrou a todo o gás para os segundos 45 minutos. Thomas Müller fez o 4-1 logo a abrir e aos 61 minutos, a formação da casa chegou à mão cheia de golos, através de Musiala. Pouco depois, foi a vez de Serge Gnabry assinar um golaço, antes do «hat-trick» de Harry Kane. Até final, Goretzka ainda deu maiores contornos a uma goleada «sem espinhas» dos comandados de Thomas Tuchel.

Já o Leipzig recebeu e venceu o Darmstadt por 2-0, com um autogolo de Thomas Isherwood e o golo de Baumgartner, já no segundo tempo. Também nesta 25.ª jornada, o Augsburgo venceu pela margem miníma o Heidenheim, com um golo solitário de Jeffrey Gouweleeuw. Em Mönchengladbach, o Borrussia não foi além de um empate a três com o aflito Colónia, uma das três equipas em zona de descida, na Liga Alemã.

