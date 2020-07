Witsel deixou nas redes sociais uma pista quanto ao futuro de Hakimi. Numa altura em que muito se tem falado da possível transferência do lateral para o Inter, o jogador do Dortmund escreveu nas suas redes sociais: «Parabéns pela transferência e boa sorte na tua próxima jornada».

A carecer de confirmação oficial, Witsel pode ter antecipado aquela que é a iminente transferência do marroquino para Itália.

«Vamos sentir a tua falta» diz ainda o ex-Benfica.

We will miss you bro @AchrafHakimi ❤️



Congratulations on your move and good luck on your next journey 💪🏽👊🏽 pic.twitter.com/TWQc7CBHt5