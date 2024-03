O Borussia Dortmund foi a casa do Werder Bremen vencer por 2-1, num jogo em que a equipa de Edin Terzic acabou com dez jogadores.

No «Weserstadion», o Dortmund chegou à vantagem aos 21 minutos, com um golo sensacional de Donyell Malen. O internacional neerlandês recebeu a bola dentro da área e com um pontapé acrobático inaugurou o marcador. Aos 38 minutos foi a vez de Jadon Sancho voltar aos golos com a camisola do Dortmund, três anos depois.

A fechar o primeiro tempo, contrariedade para os comandados de Terzic, devido ao cartão vermelho direto mostrado a Marcel Sabitzer. Ainda assim, a jogar com menos um durante mais de 45 minutos, o melhor que o Werder Bremen conseguiu fazer foi reduzir através de Justin Njinmah.

Desta forma, o Borussia Dortmund mantém-se no quarto lugar da Liga Alemã, com 47 pontos, já o Werder Bremen somou a segunda derrota consecutiva e ocupa o nono lugar da prova, com 30 pontos.