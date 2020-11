Joshua Kimmich lesionou-se no sábado no decorrer do clássico do Bayern Munique com o Borussia Dortmund e foi operado este domingo, segundo revelou o clube bávaro que adianta ainda que o internacional alemão só deverá voltar aos treinos em janeiro do próximo ano.

Recordamos que o médio lesionou-se quando fez uma falta sobre Haaland e chegou, inclusive, a ver um cartão amarelo, antes de deixar o relvado apoiado por dois elementos da equipa médica do Bayern.

«Joshua Kimmich foi operado com sucesso no menisco lateral do joelho direito na noite de domingo. O departamento médico do Bayern espera que o centrocampista esteja disponível novamente em janeiro», refere um curto comunicado publicado nas plataformas digitais do clube.